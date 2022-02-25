У Харкові та в Ізюмському районі окупанти обстріляли газопровід

У Харкові та в Ізюмському районі окупанти обстріляли газопровід

Без газу залишилися кілька сел.

У Харкові та в Ізюмському районі Харківської області пошкоджені газова труба та газопровід.

Про це повідомляють у Мережі.

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"Харківгаз" повідомляє, що в області після обстрілів агресора пошкоджено газопровід високого тиску в Ізюмському районі. Понад 500 родин села Оскіл та психоневрологічний інтернат тимчасово без газопостачання.

У Куп’янському районі пошкоджено газопровід середнього тиску — без газу 265 родин села Сеньково, у колишньому Шевченківському районі без газу два села.

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