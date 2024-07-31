У Харкові ТЦКівець за постійну знижку в барі обіцяв не мобілізовувати його працівників

У Харкові затримали працівника ТЦК на хабарі за обіцянку не мобілізовувати персонал і відвідувачів бару.

У Харкові працівник ТЦК за хабара і знижку у ресторані обіцяв керівництву закладу не мобілізовувати персонал.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері обороні і Харківський обласний ТЦК.

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За словами правоохоронці, 42 річний посадовець одного з РТЦК Харкова вимагав хабар від керівників відомого харківського бару-ресторану. За 1500 доларів США та персональну картку з постійною 20-відсотковою знижкою на усі послуги розважального закладу він обіцяв не перешкоджати роботі ресторану та не мобілізовувати його працівників та відвідувачів.

Також військком обіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами для "відстрочки" від мобілізації на декілька тижнів.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому" під час отримання частини неправомірної вигоди у вигляді знижкової карти в обмін на фіктивні документи.

Слідство триває. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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