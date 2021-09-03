У Харкові тіктокери пробралися на військовий завод і влаштували танці на САУ (відео)

Молодь влаштувала "дикі" танці на артилерійській установці.
У Харкові тіктокери задля ефектного відео пробралися на режимний об'єкт "Харківський тракторний завод" у ангар з військовою технікою. Там вони влаштували танці на артилерійських установках.
Про це повідомляє Мілітарний.
Група тіктокерів вирішила заробити лайків і зробити відео на військовій техніці на тракторному заводі, де зберігається військова техніка. Вони пробралися у ангар, а там заходилися виплясувати на артилерійській установці "Гвоздика".
Результати своїх знімань вони виклали у соціальній мережі "TikTok". Втім, вже за деякий час відео зникло.
Користувачів в Мережі обурило, як блогерам вдалося проникну до військових об’єктів попри наявну охорону.
На підприємтсві "ХТЗ" цей інцидент поки ніяк не прокоментували.
Нагадаємо, що у Ізмаїлі Одеської області пасажири маршрутки влаштували дискотеку під час руху. Вони ввімкнули музику і заходилися витанцьовувати у салоні автобуса.