У Харкові тіктокери пробралися на військовий завод і влаштували танці на САУ (відео)

У Харкові тіктокери пробралися на військовий завод і влаштували танці на САУ (відео)

Молодь влаштувала "дикі" танці на артилерійській установці.

У Харкові тіктокери задля ефектного відео пробралися на режимний об'єкт "Харківський тракторний завод" у ангар з військовою технікою. Там вони влаштували танці на артилерійських установках.

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Про це повідомляє Мілітарний.

Група тіктокерів вирішила заробити лайків і зробити відео на військовій техніці на тракторному заводі, де зберігається військова техніка. Вони пробралися у ангар, а там заходилися виплясувати на артилерійській установці "Гвоздика".

Результати своїх знімань вони виклали у соціальній мережі "TikTok". Втім, вже за деякий час відео зникло.

Користувачів в Мережі обурило, як блогерам вдалося проникну до військових об’єктів попри наявну охорону.

На підприємтсві "ХТЗ" цей інцидент поки ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, що у Ізмаїлі Одеської області пасажири маршрутки влаштували дискотеку під час руху. Вони ввімкнули музику і заходилися витанцьовувати у салоні автобуса.

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