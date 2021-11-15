У Харкові трапилася незвична ДТП з бронетранспортером: фото

У Харкові трапилася незвична ДТП з бронетранспортером: фото

Військовий БТР з’їхав із платформи під час транспортування.

У понеділок, 15 листопада, у місті Харкові сталася аварія під час руху тягача із платформою, на якій транспортували старенький БТР-60.

Фото з місця незвичної ДТП опублікували в Telegram-каналі Apnews.

Як видно на опублікованих кадрах, бронетранспортер частково з’їхав із із платформи, на якій його перевозили. ДТП сталася біля культурно-ділового центру “Нова Баварія” в однойменному районі міста.

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“Останні БТР-60 були випущені ще у 1980-х роках. Здається, наш старенький вирішив зійти з дистанції”, - зауважили у підписі до опублікованих кадрів.

Нагадаємо, раніше фахівці державного підприємства "Миколаївський бронетанковий завод" успішно завершили виконання контракту та передали державному замовнику партію відновлених БТР-80 з покращеними тактико-технічними характеристиками.

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