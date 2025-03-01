У Харкові триває евакуація людей з медичного закладу, куди влучили росіяни

У Харкові у ніч проти 1 березня 2025 року проводиться евакуація понад 50 людей з медичного закладу, куди влучила армія Росії.

Про це заявив у повідомленні у соцмережах голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

У пошкодженій будівлі рятувальники ліквідовують загоряння. За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, одна дитина отримала поранення склом.

Внаслідок одного з влучань БПЛА "Шахед" в центральній частині міста пошкоджено скління вікон в багатоквартирному житловому будинку, будівля автосалону та гіпермаркету. Без постраждалих.

Нагадаємо, що раніше у Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога.

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