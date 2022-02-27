У Харкові тривають бої з російськими окупантами: ворог несе перші втрати

Вдалося підбити російську техніку.
До Харкова вранці 27 лютого прорвалася російська окупаційна техніка, але ворог вже несе втрати.
Про це повідомляють у Держспецзв’язку.
"Вже є інформація про першу підбиту техніку російських окупантів, яка прорвалася до Харків. Бої тривають", - йдеться у повідомленні.
До слова, наразі бої в місті ведуться на Олексіївці в центрі та в районі Гідропарку, повідомив радник МВС Антон Геращенко.
"У зв'язку з ускладненою оперативною ситуацією в місті транспорт у районі Олексіївки до особливого розпорядження не ходитиме", - повідомили у Харківській міськраді.