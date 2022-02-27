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У Харкові тривають бої з російськими окупантами: ворог несе перші втрати

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Вдалося підбити російську техніку.

До Харкова вранці 27 лютого прорвалася російська окупаційна техніка, але ворог вже несе втрати. 

Про це повідомляють у Держспецзв’язку.

"Вже є інформація про першу підбиту техніку російських окупантів, яка прорвалася до Харків. Бої тривають", - йдеться у повідомленні.

До слова, наразі бої в місті ведуться на Олексіївці в центрі та в районі Гідропарку, повідомив радник МВС Антон Геращенко. 

"У зв'язку з ускладненою оперативною ситуацією в місті транспорт у районі Олексіївки до особливого розпорядження не ходитиме", - повідомили у Харківській міськраді.

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