У Харкові тривають пошуки на підприємстві, куди влучила ракета: під завалами можуть бути люди

У Харкові рятувальники продовжують шукати людей під завалами підприємства, куди 20 березня влучила російська ракета. Є ймовірність, що під уламками конструкцій можуть бути тіла загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Наразі тривають роботи з розбирання понівечених вибухами конструкцій будівлі та розчищення усіх поверхів від залишків згорілих виробів з паперу та тканини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару по місту напередодні сталися руйнування, а також пожежа на цивільному виробничому підприємстві. Відомо про п'ятьох загиблих та дев'ятьох потерпілих. Крім того, кілька осіб вважають зниклими безвісти.

Міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти вдарили ракетою Х-35. Завтра, 22 березня, у місті буде оголошено день жалоби.

"Це цивільний об'єкт - поліграфія, (фабрика) меблів. Жодного військового тут не було. Поранені та загиблі - це мирні, цивільні люди. Це жахливо", - сказав міський голова.

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Нагадаємо, 20 березня під час повітряної тривоги пролунали вибухи, росіяни вдарили по Харкову. На місці "прильоту" виникла дуже велика пожежа.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували підприємство в Харкові. Внаслідок атаки було пошкоджено восьмиповерхівку та виробничий цех в Холодногірському районі. Спалахнула звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.

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