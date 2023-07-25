У Харкові тролейбус збив чотирьох людей, серед яких двоє дітей, — подробиці масштабної ДТП (відео)

Попередньо повідомляють про забої в усіх травмованих.

Тролейбус у Харкові збив чотирьох людей, серед яких двоє дітей, на пішохідному переході. Масштабна ДТП сталася ввечері 25 липня на проспекті Любові Малої.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "ХХ".

На кадрах опублікованого відео можна побачити людей, які лежать на пішохідному переході. В кількох метрах від них стоїть тролейбус, що вилетів на узбіччя та врізався в бетонний стовп.

Травмованих забрала одна машина швидкої допомоги.

ДТП у Харкові Фото: скріншот відео "ХХ"

Про це повідомив "Суспільному Харків" директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

За його інформацією, у двох дорослих та двох дітей легкий стан.

Нагадаємо, У Вишгороді під Києвом сталася смертельна ДТП. 40-річний водій вантажівки з причепом виїздив із території підприємства і, не помітивши охоронця, який відкривав йому ворота, просто розчавив його.

Читайте також: