У Харкові тролейбус збив чотирьох людей, серед яких двоє дітей, — подробиці масштабної ДТП (відео)

Попередньо повідомляють про забої в усіх травмованих.
Тролейбус у Харкові збив чотирьох людей, серед яких двоє дітей, на пішохідному переході. Масштабна ДТП сталася ввечері 25 липня на проспекті Любові Малої.
Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "ХХ".
На кадрах опублікованого відео можна побачити людей, які лежать на пішохідному переході. В кількох метрах від них стоїть тролейбус, що вилетів на узбіччя та врізався в бетонний стовп.
Травмованих забрала одна машина швидкої допомоги.
Про це повідомив "Суспільному Харків" директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
За його інформацією, у двох дорослих та двох дітей легкий стан.
Нагадаємо, У Вишгороді під Києвом сталася смертельна ДТП. 40-річний водій вантажівки з причепом виїздив із території підприємства і, не помітивши охоронця, який відкривав йому ворота, просто розчавив його.
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