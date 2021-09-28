У Харкові троє поліцейських напали і пограбували перехожих

У Харкові троє поліцейських напали і пограбували перехожих

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

У Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі й пограбуванні перехожих.

Про це інформує пресслужба ДБР.

У жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські напали на двох перехожих. Для злочину вони вибрали одну із малолюдних вулиць Харкова. Копи почали бити чоловіків, повалили на землю та забрали 30 тис. гривень і телефон.

"Троє правоохоронців підозрюються у пограбуванні, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", — йдеться в повідомленні.

ДБР повідомило фігурантам про підозру. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області банда поліцейських силою вибивала гроші у затриманих.

Побиття, знущання та навіть зґвалтування — це реальні історії з поліцейських відділків України. Раніше ТСН пригадала найрезонансніші історії поліцейського свавілля.

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