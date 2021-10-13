У Харкові турагентство та лабораторія створили бізнес з виготовлення фальшивих ПЛР-тестів

У Харкові турагентство та лабораторія створили бізнес з виготовлення фальшивих ПЛР-тестів

На місяць виготовляли близько 600 підроблених медичних документів.

У Харкові у фальсифікації ПЛР-тестів підозрюють працівників турагентства та медичної лабораторії.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Працівники туристичного агентства пропонували своїм клієнтам придбати ПЛР-тести про негативний результат на COVID-19 для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну. Після цього клієнти перерахували гроші на картку працівників туристичного агентства та відправляли фото закордонного паспорту. Потім вказані документи надсилались до медичної лабораторії, де виписувались фальсифіковані ПЛР-тести та вносилась недостовірна інформація у медичну систему ЕСОЗ, з якої потрапляла у додаток "Вдома", - повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович.

За попередніми підрахунками, на місяць виготовляли близько 600 підроблених медичних документів.

У ході проведених обшуків за адресою медичної лабораторії, в офісі туристичного агентства та за місцями проживання працівників, виявлено та вилучено сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, комп’ютерну техніку, чорнові записи.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру вказаним особам. Підозрюваним, згідно з санкцією статті, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волині інженер-програміст однієї з районних лікарень організував схему фальсифікації міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID. За одне підроблене свідоцтво він брав від 1500-2000 гривень.

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