У Харкові у двох школах шукали вибухівку: фото

У Харкові у двох школах шукали вибухівку: фото

Через анонімне повідомлення у двох харківських школах шукали вибухівку.

У Харкові у середу, 10 листопада, одразу в двох школах шукали вибухівку.

Про це повідомили у ДСНС у Харківській області.

Так, анонім повідомив про "замінування" школи №11 в Харкові. Проте оскільки у місті є два таких навчальних заклади, то вибухотехніки перевірили їх обох - Харківську спеціалізовану школу №11 на вул. Василя Мельникова, 7 та Харківську санаторну школу №11 на вул. Електровозній, 3А.

Під час перевірки вибухівки знайшли. Особу "мінера" встановлюються.

Facebook/ГУ ДСНС України у Харківській області

Читайте також:

Вибухівка в дитсадках: в Одесі невідомий повідомив про замінування майже 200 дошкільних закладів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання