У Харкові у двох школах шукали вибухівку: фото

Через анонімне повідомлення у двох харківських школах шукали вибухівку.
У Харкові у середу, 10 листопада, одразу в двох школах шукали вибухівку.
Про це повідомили у ДСНС у Харківській області.
Так, анонім повідомив про "замінування" школи №11 в Харкові. Проте оскільки у місті є два таких навчальних заклади, то вибухотехніки перевірили їх обох - Харківську спеціалізовану школу №11 на вул. Василя Мельникова, 7 та Харківську санаторну школу №11 на вул. Електровозній, 3А.
Під час перевірки вибухівки знайшли. Особу "мінера" встановлюються.
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