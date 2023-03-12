У Харкові у гаражному кооперативі вибухнув невстановлений предмет – загинув чоловік

Тіло чоловіка виявили з численними осколковими пораненнями кінцівок та тулуба.

У Харкові поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка внаслідок вибуху невстановленого предмета.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Тіло чоловіка з чисельними уламковими пораненнями кінцівок та тулуба виявили поблизу гаражного кооперативу по вулиці Бучми.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 34-річний харків’янин.

"З місця події вилучені елементи запалу ручної гранати: кільце запобіжника та зовнішній важіль. Речові докази направлені на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькій області діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий предмет, який здетонував під час гри.

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