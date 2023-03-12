У Харкові у гаражному кооперативі вибухнув невстановлений предмет – загинув чоловік

Тіло чоловіка виявили з численними осколковими пораненнями кінцівок та тулуба.
У Харкові поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка внаслідок вибуху невстановленого предмета.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Тіло чоловіка з чисельними уламковими пораненнями кінцівок та тулуба виявили поблизу гаражного кооперативу по вулиці Бучми.
Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 34-річний харків’янин.
"З місця події вилучені елементи запалу ручної гранати: кільце запобіжника та зовнішній важіль. Речові докази направлені на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Запорізькій області діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий предмет, який здетонував під час гри.
Читайте також: