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У Харкові у квартирі вибухнули газові балони – дворічний хлопчик отримав опіки

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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У Харкові у квартирі вибухнули газові балони – дворічний хлопчик отримав опіки

Фото: Конкурент

Дитина постраждала внаслідок вибуху газових балонів у квартирі.

У суботу, 17 грудня, у Харкові постраждав дворічний хлопчик через вибух газових балонів. Дитина отримала опіки 1-го ступеня правого передпліччя. Його доставили до опікового центру.  

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"О 12:50 по проспекту Тракторобудівників, 94-в м. Харков у квартирі на 10-му поверсі 16-поверхового житлового будинку стався вибух двох газових балонів без подальшого загоряння", - повідомили надзвичайники.

Зазначається, що хлопчик самостійно увімкнув духову шафу, де лежали балони – це й стало причиною вибуху.

Нагадаємо, у Мінську стався вибух газу у багатоквартирному будинку – загинуло шестеро людей, у тому числі дитина.  

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Дата публікації
Перегляди
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