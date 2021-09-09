У Харкові у лабораторії підробляли результати ПЛР-тестів з внесенням даних в "Вдома"

У Харкові у лабораторії підробляли результати ПЛР-тестів з внесенням даних в "Вдома"

Правоохоронці викрили незаконну схему.

У Харкові правоохоронці викрили злочину схему з фальсифікації ПЛР-тестів. Результати за певну суму грошей видавали охочим виїхати за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Організували оборудку працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства.

Зловмисники підроблювали результати ПЛР-тестів та вносили недостовірну інформацію у додаток "Вдома". Серед клієнтів були охочі виїхати за кордон, а також ті, які повернулися із-за кордону і їм необхідно було сидіти на самоізоляції, та тим, хто мав позитивний результат на COVID-19.

За оперативними даними СБУ, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали близько тисячі довідок, а вартість кожної становила 800 гривень.

Довідки видавалися без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження.

Під час обшуків за місцями мешкання учасників оборудки та лабораторій правоохоронці вилучили: офіційну документацію, печатки, сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

"Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. На даний час встановлюються всі особи, причетні до незаконної діяльності", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

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