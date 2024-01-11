У Харкові ворог ударив по готелю, в якому перебувало понад 30 осіб - Синєгубов

Близько 22:30 ворог завдав удару по Київському району міста Харків. Попередньо – ракетами системи С-300.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів.

Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, з них 4 – чоловіки віком від 31 до 38 років, 7 – жінки у віці від 23 до 71 року.

Дев'ятьох потерпілих доставили до медзакладів. Наразі один із постраждалих – 35-річний чоловік – перебуває у важкому стані, 8 пацієнтів – у середньому та легкому, 2 – надали допомогу на місці.

Постраждалі забезпечені всім необхідним і перебувають під лікарським наглядом.

На місці ворожого удару продовжують працювати екстрені служби. Інформація оновлюється.

"Дві ракети по готелю у середмісті Харкова. Жодного військового там не було. Натомість було 30 цивільних, з яких одинадцятеро - поранені російськими ракетами. Серед постраждалих - і турецькі журналісти. Всі одинадцять зараз у лікарнях, один у дуже важкому стані. Крім готелю постраждали житлові будинки - один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство. Людей, які цього потребували, розселили в інших місцях. Зараз працівники ДСНС розбирають завали, а комунальники вже прибирають вулицю від наслідків «прильотів»", - додав очільник міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, РФ ракетами "демілітаризувала" дитячий оздоровчий центр у Харкові.

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