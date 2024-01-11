У Харкові ворог ударив по готелю, в якому перебувало понад 30 осіб - Синєгубов

Стали відомі подробиці обстрілу Харкова.
Близько 22:30 ворог завдав удару по Київському району міста Харків. Попередньо – ракетами системи С-300.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів.
Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, з них 4 – чоловіки віком від 31 до 38 років, 7 – жінки у віці від 23 до 71 року.
Дев'ятьох потерпілих доставили до медзакладів. Наразі один із постраждалих – 35-річний чоловік – перебуває у важкому стані, 8 пацієнтів – у середньому та легкому, 2 – надали допомогу на місці.
Постраждалі забезпечені всім необхідним і перебувають під лікарським наглядом.
На місці ворожого удару продовжують працювати екстрені служби. Інформація оновлюється.
"Дві ракети по готелю у середмісті Харкова. Жодного військового там не було. Натомість було 30 цивільних, з яких одинадцятеро - поранені російськими ракетами. Серед постраждалих - і турецькі журналісти. Всі одинадцять зараз у лікарнях, один у дуже важкому стані. Крім готелю постраждали житлові будинки - один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство. Людей, які цього потребували, розселили в інших місцях. Зараз працівники ДСНС розбирають завали, а комунальники вже прибирають вулицю від наслідків «прильотів»", - додав очільник міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, РФ ракетами "демілітаризувала" дитячий оздоровчий центр у Харкові.
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