У Харкові уламки ракет перетворили на триметровий витвір мистецтва: фото

Матеріал для скульптури митець збирав у співпраці з ДСНС та Департаментом цивільного захисту Харківської області.

Із уламків ракет, якими російська армія обстрілювала Харківщину, місцевий митець Ілля Чорномаз створив велетенський монумент у вигляді людської постаті.

Про це повідомляє сайт Media Port.

Над створенням скульптури, яка має назву “Крилата ракета”, він працював понад рік. Зібрати необхідний матеріал вдалося у співпраці з Держслужбою з надзвичайних ситуацій та Департаментом цивільного захисту Харківської області.

Монумент містить у собі частину ракети, що влучила в Харківську ОВА / Фото: Media Port

Монумент заввишки понад три метри, зокрема, містить у собі частину ракети, що влучила в Харківську ОВА 1 березня 2022 року.

Під час презентації скульптури було оголошено благодійний збір на підтримку Збройних сил України. Мета збору: 5 млн грн на FPV-дрони для захисників з Харківщини — 92 бригади та розвідпідрозділу Kraken.

Той, хто пожертвує найбільше, отримає скульптуру в подарунок.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині волонтери перековують вистріляні артилерійські гільзи на мистецькі витвори.

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