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У Харкові унаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Харкові унаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання

Мер закликав харків'ян реагувати на всі повітряні тривоги.

Руйнація дуже серйозна

Внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов у коментарі журналістам, - пише Суспільне. 

"Не минуло і трьох годин, коли по Харкову знову прилетіли на цей раз "Шахеди". Руйнація дуже серйозна. Це не військовий об'єкт, це житлова забудова, офіси у центральній частині міста. Це геноцид української нації, українського народу. Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємось, ми непереможні й незламні".

Мер закликав харків'ян реагувати на всі повітряні тривоги.

Нагадаємо, напередодні, 29 грудня, окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.

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Перегляди
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