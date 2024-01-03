У Харкові унаслідок чергової російської атаки зруйнована школа

РФ зруйнувала школу в одному з районів Харкова ввечері 2 січня 2024 року.

Про це інформує Суспільне Харків.

Російські війська пізно ввечері 2 січня ракетою поцілили по одній зі шкіл Основ’янського району. Частина двоповерхової будівлі обвалилася.

На місті вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою.

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Рятувальники працюють на місці влучання. Вони припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін.

У щонайменше трьох приватних будинках неподалік школи вибуховою хвилею побило вікна.

Нагадаємо, російські загарбники влаштували ракетний обстріл Харкова вранці 2 січня. Внаслідок атаки є поранені та загинула 91-річна жінка. У місті пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рашисти бомбили Харків і раптово влупили ракетами по Росії!

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