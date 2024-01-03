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У Харкові унаслідок чергової російської атаки зруйнована школа

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Харкові унаслідок чергової російської атаки зруйнована школа

Ворог продовжує знищувати освітні споруди / Фото: Суспільне

Рятувальники працюють на місці влучання.

РФ зруйнувала школу в одному з районів Харкова ввечері 2 січня 2024 року.

Про це інформує Суспільне Харків. 

Російські війська пізно ввечері 2 січня ракетою поцілили по одній зі шкіл Основ’янського району. Частина двоповерхової будівлі обвалилася.

На місті вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою.

Рятувальники працюють на місці влучання. Вони припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін.

У щонайменше трьох приватних будинках неподалік школи вибуховою хвилею побило вікна. 

Нагадаємо, російські загарбники влаштували ракетний обстріл Харкова вранці 2 січня. Внаслідок атаки є поранені та загинула 91-річна жінка. У місті пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рашисти бомбили Харків і раптово влупили ракетами по Росії!

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Дата публікації
Перегляди
272
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