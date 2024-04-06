У Харкові унаслідок нічного ворожого обстрілу є поранені та загиблий

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу, який стався близько 00:20 семеро громадян з травмами та осколковими пораненнями доставлені в лікарню.

Про це інформує поліція Харківської області.

Серед постраждалих дві жінки і п'ятеро чоловіків. На превеликий жаль, є один загиблий. Його особа встановлюється. Пошкоджені багатоповерхівки, горить магазин.

Також читайте У Харкові знову чути вибухи

"У Шевченківському районі Харкова внаслідок удару окупантів загинув один цивільний чоловік. Дані встановлюються", - уточнив інформацію від поліції очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місцях влучань працюють всі профільні служби.

Поліцейські документують факти чергових злочинів військових РФ.

Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою.

Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.