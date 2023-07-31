У Харкові унаслідок обстрілу з Білгородської області РФ є поранений

Ворог обстріляв Харків з С-300 з території Білгородської області.

У Харкові було влучання по території Новобаварського району, а саме - по складським приміщенням комерційних підприємств.

Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, коментуючи нічний обстріл Харкова та області.

На місці тілесні ушкодження отримав один чоловік, який знаходився неподалік епіцентру вибуху.

Також на місці відбулася пожежа площею 200 м кв.

Також читайте На Донбасі пролунали вибухи - моніторингові канали

Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Травмованих або загиблих осіб немає.

За фактами цих обстрілів відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального Кодексу України, а саме «Порушення законів та звичаїв війни».

Додамо, що по всій території України вночі оголосили повітряну тривогу. Проте за пів години пролунали відбої повітряної тривоги у західних та центральних областях. Загроза балістики для Півдня та Сходу залишалася актуальною, але потім теж пролунав відбій.