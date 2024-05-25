У Харкові унаслідок ворожого обстрілу частково зруйнований ліцей

Внаслідок прильотів по Слобідському району Харкова частково зруйнований ліцей.

Про це у соціальних мережах повідомив очільник Харкова Ігор Терехов.

"Пошкоджена прилегла багатоповерхівка, а також кілька авто", - зауважив він у повідомленні у соціальних мережах.

Інформації про жертв та постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, що 24 травня, президент Володимир Зеленський відвідав місце обстрілу, де російським ударом знищено видавничий комплекс та спалено десятки тисяч книжок у Харкові.

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