У Харкові унаслідок ворожої атаки безпілотників є поранений - ЗМІ

За попередньою інформацією начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, РФ атакувала Харків безпілотниками Shahed.
Щонайменше є два влучання: одне — у будівлі професійно-технічного училища, друге — у центральній частині міста.
Про це інформує Суспільне.Харків.
У будівлі ПТУ, попередньо, не було людей, у середмісті Харкова поранений один чоловік.
За попередньою версією очільника поліції, було близько шести-семи дронів.
Щонайменше один з них влучив у будівлю ПТУ. Попередньо, всередині будівлі нікого не було. Також були влучання у центральній частині міста: один чоловік поранений, його стан оцінюють медики, сказав Тимошко.
Чому використовували Shahed — висновки робитимуть у ЗСУ, каже він. За версією правоохоронця, РФ перевіряє систему протиповітряної оборони.
Жодних військових об'єктів або скупчення військовослужбовців у місцях влучання не було, зазначив Володимир Тимошко.
Близько половина триповерхової будівлі ПТУ зруйнована, повідомляє кореспондент Суспільне Харків: обвалилися два поверхи центрального корпусу.
Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що у Харкові - проблеми зі світлом та водою після вибухів.
Додамо, що добу тому ворог атакував Харків. Пізніше у Мережі з'явилися фото і відео наслідків нічної атаки по Харкову.
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