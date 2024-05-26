У Харкові уночі родичі зниклих працівників "Епіцентру" здають зразки ДНК, щоб знайти рідних

Після удару по "Епіцентру" у Харкові місцеві жителі здають зразки ДНК, щоб знайти своїх родичів.

Про це у соціальних мережах розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Наприклад, один чоловік - шукає дружину. Вони разом працювали в гіпермаркеті, він продавець, а вона керівник відділу. О восьмій ранку прийшли на роботу. Він - дивом врятувався, під час удару перебував ближче до виходу з торгового центру та не має жодних травм. А дружина в той момент якраз пішла до вбиральні і більше її не бачили.

"Для того, щоби зробити тест ДНК та знайти цю жінку серед обгорілих жертв, ми вже відібрали зразки у її матері.

Ще одна двадцятирічна дівчина розшукує свого батька. Він працював в торговому центрі, вдома на нього так і не дочекалися.

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"Всі ці люди тримаються стійко, попри такі страшні події. На місці також психологи поліції, вони за необхідності надають допомогу родичам жертв. Зараз головне завдання - знайти та впізнати кожного, хто загинув після жорстокої атаки. Повернути їх рідним. Наші спеціалісти працюють для цього цілодобово", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня армія РФ завдала удару по Харкову. Відомо про 6 загиблих, 40 поранених.

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