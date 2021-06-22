У Харкові в квартирі під диваном жінка знайшла пітона (фото)

Нині пітон під наглядом спеціалістів контактного зоопарка.
У Харкові пітон заповз до однієї з квартир. Власниця житла виявила плазуна, який згорнувся калачем під ліжком, і повідомила про нього правоохоронцям.
Про це повідомляє пресслужба патрульних.
Зазначається, що налякана жінка зателефонувала до поліції і попросила допомогти їй. За вказаною нею адресою виїхали патрульні.
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На місці вони виявили сітчастого пітона, який був під ліжком. Харків'янка губилася в здогадах і не могла пояснити, як змія виявилася в її будинку.
Поліцейські спіймали плазуна і відвезли його до ветеринара. З'ясувалося, що пітон здоровий. Його тимчасово помістили під нагляд спеціалістів до контактного зоопарка.
Водночас, за інформацією Telegram-каналу "ХС Харків", дорогою до зоопарку пітон сховався в автомобілі патрульних. Їм довелося розбирати обшивку, щоб знайти пітона. Також у повідомленні припускають, що він був дуже голодний і, ймовірно, тривалий час шукав їжу.
Як повідомлялося, на узбережжі Азовського моря відпочивальникам дошкуляють плазуни. Зокрема, узбережжя Примпосаду окупували змії.
Нагадаємо, у Дніпрі на територію кафе заповзли змії. Плазунів відловили рятувальники.