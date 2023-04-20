У Харкові в квартирі знайшли людські рештки: поліція розкрила звірячий злочин

У Харкові чоловік зламав шию своєму колезі, який перебував у нього вдома у гостях, після чого розчленував його. За 7 місяців після злочину прокурори довели вину вбивці, він відбуватиме 14 років у тюрмі.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Убивство сталось ще 13 вересня 2022 року в одній із квартир по вул. Астрономічній. Встановлено, що вбивця та потерпілий разом працювали. Того вечора вони розпивали алкоголь у квартирі зловмисника.

"Між чоловіками виник конфлікт. Коли 39-річний потерпілий вийшов на балкон, щоб покурити, вбивця лівою рукою закрив йому рот, а правою став тиснути на потилицю, щільно притискаючи голову своєї жертви до тулуба. Коли потерпілий припинив подавати ознаки життя, вбивця переніс його тіло з балкону до квартири. У ванні він розчленував тіло на шматки, розклав по пакетах та сховав у коробку", - розповіли подробиці у прокуратурі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 53-річного харків’янина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання -14 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі троє хлопців забили до смерті чоловіка.

Вбив, розчленував та втопив: поліція затримала чоловіка за убивство 73-річного киянина

Читайте також: