У Харкові в непрацюючому кафе знайшли мертвим чоловіка з вогнепальним пораненням

У Харкові в непрацюючому кафе знайшли мертвим чоловіка з вогнепальним пораненням

За попередньою версією поліції, чоловік вчинив самогубство.

У приміщенні кафе "Чилі", розташованому в одному з корпусів університету ім. Каразіна на проспекті Незалежності, знайшли мертвим чоловіка з вогнепальним пораненням.

Як повідомляє Суспільне, на місці події працюють слідчі, кафе очепили стрічкою.

Також читайте В Одеській області чоловік вчинив самогубство, перерізавши собі горло бензопилкою

За попередньою версією, чоловік, який має стосунок до закладу, вчинив самогубство. Про це сказав начальник Головного управління поліції Харківщини Станіслав Перлін.

"Кафе на сьогоднішній день не працює, перебуває на ремонті, там нікого немає. Попередньо, сталося самогубство, ми зараз усе з'ясовуємо. Людина має відношення до цього закладу, який закрито на ремонт", — коротко сказав Перлін.

Більшої інформації у поліції надати не можуть, допоки триває огляд місця події та відпрацьовуються всі версії.

Нагадаємо, у Харкові дівчинка гуляла разом зі своєю подругою. У якийсь момент вона запропонувала приятельці піднятися на дах багатоповерхівки. Коли вони зробили селфі, школярка розбіглася і стрибнула з висотки. Від отриманих травм вона померла на місці.

Новини України: літнє подружжя одночасно здійснило самогубство, вистрибнувши з вікна

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання