У Харкові в одному з ТЦК викрили схему ухилення від мобілізації

Державне бюро розслідування заблокувало чергову схему ухилення від мобілізації в Харкові, через нібито зміну місця проживання в одному з Харківських ТЦК та СП.

Про це повідомило видання ДБР.

"За оперативною інформацією, охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання. Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності "клієнта". Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом", — йдеться в повідомлення.

Вартість "послуг" становила 70 тисяч гривень. Сам затриманий також скористався цією схемою. Йому повідомили про підозру за статтею про вимагання та отримання неправомірної вигоди. Санкція передбачає до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Перевіряються дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Проведено низку обшуків, у тому числі в терцентрі комплектування. Вилучено документи на нових "клієнтів", які наразі вивчаються", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині затримали організаторів злочинної схеми, які пропонували ухилянтам "повний пакет послуг".

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