У Харкові в озері на Північній Салтівці з'явилися рожеві плями: що відомо

У Харкові на поверхні озера в Манжосовому яру, що на Північній Салтівці, утворилися рожеві плями. Екологи взяли зразки води, аби провести дослідження.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції у Харківській області.

За даними фахівців, рожевий колір води, ймовірно, утворився через водорості. Жодних сторонніх речовин на поверхні води не спостерігається.

"Під час обстеження інспекторами було зафіксовано, що частина поверхні озера була вкрита буро-зеленими водоростями, вода має притаманний природній водоймі запах та колір. Жодних слідів присутності сторонніх речовин на поверхні озера візуально не спостерігалось, фактів загибелі водних живих біоресурсів не виявлено",- йдеться у повідомленні.

В озері на Північній Салтівці у Харкові — рожеві плями. Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області.

Нагадаємо, у Мінекономіки назвали шокувальні цифри про те, яких збитків завдано Україні через підрив Каховської ГЕС. Сума прямих збитків складає щонайменше $2 млрд. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.

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