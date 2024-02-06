У Харкові в парку знайшли підозрілий рюкзак: його перевірили дистанційно (відео)

Підозрілий рюкзак перевірили роботом типу Telerob.
У Харкові вибухотехніки за допомогою спеціального робота перевірили підозрілий рюкзак у парку.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.
Як стало відомо, підозрілий рюкзак перевірили роботом типу Telerob. Спеціальну техніку українським поліцейським надали колеги з Федеративної Республіки Німеччина.
“Оператор-вибухотехнік дистанційно керував діями робота. Також використовуючи технічні можливості, зокрема рентгенівську установку, поліцейські встановили, що в рюкзаку вибухонебезпечних предметів немає. Якщо ви виявили вибухонебезпечний або підозрілий предмет: не торкайтеся, відразу повідомте про знахідку на 102”, - розповіли в Нацполіції.
Нагадаємо, що у Харкові майор здав місця дислокації ЗСУ та поліції, частину з яких окупанти обстріляли.
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