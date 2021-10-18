У Харкові в результаті ДТП водій потрапив під своє ж авто і загинув

В ДТП одна людина загинула, ще дві отримали поранення.
У Харкові сталася смертельна ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілей одна людина загинула, ще дві отримали поранення.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
За даними рятувальників, мікроавтобус Renault зіткнувся з автомобілем Honda CR-V на перехресті проспекту Архітектора Альошина та вулиці Миру у Харкові. Внаслідок зіткнення постраждали 57-річний водій і 58-річна пасажирка Honda. Їх госпіталізували.
27-річний водій мікроавтобусу, який потрапив під своє ж авто, яке перекинулося набік, загинув на місці.
Рятувальники змили паливо з дороги та за допомогою спеціального гідравлічного обладнання вилучили тіло загиблого чоловіка. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що у селі Щуровичі Червоноградського району, що на Львівщині, внаслідок падіння з мопеда загинув 34-річний пасажир.