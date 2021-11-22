"Просилася їсти і погрітися": у Харкові до школи навідалася лисиця (відео)

Лисиці не бояться приходити до людей.

У Харкові голодні лисиці шкребуться у двері. Жителі побоюються їм допомогати через сказ.

Відео, як руда гостя намагається "взяти штурмом" двері школи, виклали в соцмережі.

"Вночі так холодно, що лисиці просяться погрітися до школи-інтернату на вулиці Електровозна. А ви б відчинили б?", - підписали відео його автори.

На кадрах видно, як лисиця забігла на ґанок і почала шкребтися у скляні двері. Непрохану гостю зафільмував сторож закладу. Після того, як їй нічого не дали, лисиця крутнула хвостом і зникла на вулиці.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Лисиця Аліса в пошуках Буратіно.

Є ймовірність, що лисиця хвора, тому краще не ризикувати, і якщо є бажання погодувати, то зробити це краще так, щоб тварина вас не цапнула, або щоб не зайшла всередину приміщення.

Втрата страху перед людиною - ознака сказу.

Вона голодна. Просить поїсти. Можливо, навіть у неї є маленькі дітки, інакше б не відважувати на такий вчинок.

Годувати можна. Якщо їсть - означає не скажена. Тим більше, що на околицях була нещодавно вакцинація диких тварин від сказу.

Нагадаємо, що жителька Оболоні в Києві тримала у своїй двокімнатній квартирі вовка разом із борсуком, двома лисицями, хижими птахами та вісьмома собаками породи американський стаффордширський тер’єр. Усі тварини проживали у собачих клітках.

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