У Харкові вантажівка збила двох дітей: у них переломи та черепно-мозкові травми

У Харкові вантажівка збила двох дітей: у них переломи та черепно-мозкові травми

Діти були на "зембрі".

Двоє дітей потрапили під колеса вантажівки у Харкові.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 жовтня.

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Зазначається, що хлопчики переходили дорогу по зебрі, коли на них налетіла багатотонна фура. Місцеві мешканці кажуть, що на цьому переході людей збивають не вперше, а тому вже не раз просили встановити тут світлофор. Утім, чиновники прохання ігнорують.

Потерпілим дітям, за словами очевидців, близько 13 років. У важкому стані дітей забрала швидка. У підлітків численні переломи та черепно-мозкові травми.

Чому водій фури не загальмував, з'ясовують слідчі.

Як повідомлялося, на автошляху Київ-Чоп поблизу села Дідовичі Житомирської області вантажівка збила 9-річну дівчинку. Вона перетинала проїжджу частину по пішохідному переході. Дитину госпіталізували до реанімації.

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