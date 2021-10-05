У Харкові вантажівка збила двох дітей: у них переломи та черепно-мозкові травми

Діти були на "зембрі".
Двоє дітей потрапили під колеса вантажівки у Харкові.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 жовтня.
Зазначається, що хлопчики переходили дорогу по зебрі, коли на них налетіла багатотонна фура. Місцеві мешканці кажуть, що на цьому переході людей збивають не вперше, а тому вже не раз просили встановити тут світлофор. Утім, чиновники прохання ігнорують.
Потерпілим дітям, за словами очевидців, близько 13 років. У важкому стані дітей забрала швидка. У підлітків численні переломи та черепно-мозкові травми.
Чому водій фури не загальмував, з'ясовують слідчі.
Як повідомлялося, на автошляху Київ-Чоп поблизу села Дідовичі Житомирської області вантажівка збила 9-річну дівчинку. Вона перетинала проїжджу частину по пішохідному переході. Дитину госпіталізували до реанімації.