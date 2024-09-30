У Харкові вчитель роками ґвалтував та розбещував хлопчиків: розвиток подій (фото)

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Харкові колишній вчитель фізкультури у кількох навчальних закладах Харкова роками розбещував та ґвалтував учнів.

Про це повідомили в Головному управління Національної поліції Харківської області.

Один із постраждалих наважився розповісти про сексуальне насилля лише після того, як виїхав за кордон. За даними слідства, з 2018 по 2021 роки чоловік вчиняв дії сексуального характеру щодо трьох хлопчиків віком 11, 12 та 13 років. Це відбувалося в різних школах Харкова, де він працював впродовж десяти років.

Вчитель фізкультури / Харківська областна прокуратура

Після злочинів вчитель фізкультури залишив роботу і переїхав до чоловічого монастиря в Тернопільській області. Слідство триває: слідчі збирають докази та опитують свідків. Правоохоронці повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині 21-річний молодик зґвалтував 15-річну дівчину. Він запропонував дівчині провести її додому, заманив до себе та, скориставшись безпорадним станом потерпілої, зґвалтував її.

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