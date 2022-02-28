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Ситуація в Харкові: внаслідок обстрілів російських окупантів загинула жінка, двоє дітей поранені

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7-річного та 4-річного хлопчиків доправлено до лікарні з кульовими пораненнями тіла.

Ввечері 28 лютого у Харкові відбулася перестрілка між Збройними силами ЗСУ та диверсійною групою РФ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 28 лютого поблизу перехрестя вул. Дерев'янка та просп. Науки м. Харкова відбувся бій між ЗСУ та диверсійною групою РФ. У результаті обстрілів з боку військових РФ загинула жінка. 7-річного та 4-річного хлопчиків доправлено до лікарні з кульовими пораненнями тіла.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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