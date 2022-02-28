Ситуація в Харкові: внаслідок обстрілів російських окупантів загинула жінка, двоє дітей поранені

7-річного та 4-річного хлопчиків доправлено до лікарні з кульовими пораненнями тіла.

Ввечері 28 лютого у Харкові відбулася перестрілка між Збройними силами ЗСУ та диверсійною групою РФ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 28 лютого поблизу перехрестя вул. Дерев'янка та просп. Науки м. Харкова відбувся бій між ЗСУ та диверсійною групою РФ. У результаті обстрілів з боку військових РФ загинула жінка. 7-річного та 4-річного хлопчиків доправлено до лікарні з кульовими пораненнями тіла.