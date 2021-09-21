У Харкові відкрили арт-об’єкт, створений через 3D-візуалізацію звуків міста

Звуки цих місць записали та трансформували в арт-об’єкти за допомогою звукового дизайну та 3D-візуалізації.

Четвертий арт-об’єкт проєкту "Звуки міста" з’явився у саду ім. Шевченка у Харкові. Створення арт-інсталяції було приурочене до 30-річчя Незалежності України, повідомила Харківська міськрада.

Окрім Харкова, у проєкті "Звуки міста" беруть участь також Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Маріуполь і Крим. Звуки цих місць записали та трансформували в арт-об’єкти за допомогою звукового дизайну та 3D-візуалізації.

Харківська міська рада

Проєкт ініціювали продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко та засновниця Spilne Art Наташа Ткаченко.

"Кожне місто має свої унікальні звуки – різні за настроєм, тональністю і навіть кольором. Ми вперше перетворили їх на форму. Це проєкт, який по-сучасному об'єднав мистецтво, технології, почуття та емоції людей, історії містян та їхні спогади дитинства", - розповіла Тимошенко.

До створення харківської скульптури долучились відомі харків'яни: астроном, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Ірина Бєльська, лікар Євген Комаровський, співак і телеведучий Володимир Дантес, художник-монументаліст, графік та фотограф Роман Мінін. Вони поділилися з авторами арт-інсталяції своїми спогадами про звучання рідного міста.

Харківська міська рада

Як зазначив в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов, який взяв участь у відкритті скульптури, у цьому арт-об'єкті кожен знайде свої асоціації.

"Дивлячись на цю скульптуру, кожен відчує ритм Харкова. Це хвиля емоцій. Шум вулиць і фонтанів, сміх дітей, крики вболівальників на стадіоні "Металіст". Дух міста - унікальний і відображений тут", - наголосив Терехов.

Послухати звуки Харкова можна тут.

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