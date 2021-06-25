У Харкові відкрили новітній медичних хаб з унікальним для України обладнанням

У Харкові відкрили новітній медичних хаб з унікальним для України обладнанням

Нині тут працює зо три десятки фахівців.

Залучення нових інвестицій, а також практика для місцевих студентів. Медичний хаб запрацював у Харкові. Лабораторію облаштували найсучаснішим обладнанням.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Там виробляють, зокрема ПЛР-тести для діагностики спадкових, онкологічних та інфекційних захворювань, серед яких і коронавірус. Інвестори кажуть, що вже вкладено 2 мільйони доларів, але це не межа. «Цифри, які ми плануємо інвестувати протягом 10-12 років - це мільярд доларів», - каже засновник бізнес-парку «Екополіс-ХТЗ» Олександр Ярославський.

Нині тут працює зо три десятки фахівців. Утім, до кінця цього року планують узяти на роботу ще з півсотні науковців. Зокрема запрошуватимуть на стажування студентів із біологічних і медичних факультетів тутешніх вишів. Тут для молоді нададуть майданчик для реалізації власних наукових ідей. Кращих науковців залишать. Обіцяються гідну зарплатню.

«Коли студенти будуть приходити, вони будуть навчатися на новітньому обладнанні, а це вкрай важливо. Тому що такого обладнання, крім як в цій лабораторії, не існує. І звичайно, найкращі будуть залишатися тут», - пояснює секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Новини України: у Харкові запрацював медичний хаб, куди запрошуватимуть на стажування студентів

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