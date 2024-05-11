У Харкові відкривають першу підземну школу: Терехов розповів деталі

У Харкові запрацює перша підземна школа. Від понеділка до навчання у ній приступлять 620 дітей.

Про це повідомив у Мережі мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що поруч з цим, триває набір учнів на новий навчальний рік.

"Зважаючи на те, що кількість бажаючих вчитися очно вже зараз значно перевищує кількість наявних місць в одній такій безпечній школі, дуже розраховуємо встигнути побудувати щонайменше ще три в інших районах міста", - мовиться у повідомленні.

Терехов додав, що доки ми не отримаємо найсучасніших систем протиповітряної оборони, "живі уроки віч-на віч з учителем та однокласниками можливі лише під землею".

У Харкові відкривають підземну школу

У Харкові відкривають підземну школу

Нагадаємо, під час наступу ворога на Харківщині протягом доби ЗСУ відбили там 20 російських атак.

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