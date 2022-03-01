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У Харкові відновилися обстріли: окупанти запустили ракети по танковому училищу (відео)

У Харкові відновилися обстріли: окупанти запустили ракети по танковому училищу (відео)

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У Харкові відновилися обстріли: окупанти запустили ракети по танковому училищу (відео)

скриншот з відео

У Харкові завдано нового удару.

У Харкові пізно увечері 1 березня окупанти РФ завдали ракетного удару по танковому училищу.

Про це повідомляє "Суспільне" й підтверджує заступник голови МВС Антон Геращенко.

За попередньою інформацією, кілька снарядів впали на головний навчальний корпус інституту танковий військ (раніше — танкове училище) і на парк бойових машин.  Як повідомляють місцеві Telegram-канали, нібито на училище прилетіло 9 ракет окупантів.

"У Харкові щойно було завдано ракетного удару по танковому училищу, що на вулиці Полтавський Шлях. Мітили по військових складах. Але звідти вже всі встигли вивезти", - написав Геращенко.

Деталі уточнюються. Залишайтеся в укриттях!

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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