У Харкові відновилися обстріли: окупанти запустили ракети по танковому училищу (відео)

У Харкові завдано нового удару.

У Харкові пізно увечері 1 березня окупанти РФ завдали ракетного удару по танковому училищу.

Про це повідомляє "Суспільне" й підтверджує заступник голови МВС Антон Геращенко.

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За попередньою інформацією, кілька снарядів впали на головний навчальний корпус інституту танковий військ (раніше — танкове училище) і на парк бойових машин. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, нібито на училище прилетіло 9 ракет окупантів.

"У Харкові щойно було завдано ракетного удару по танковому училищу, що на вулиці Полтавський Шлях. Мітили по військових складах. Але звідти вже всі встигли вивезти", - написав Геращенко.

Деталі уточнюються. Залишайтеся в укриттях!