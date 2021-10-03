У Харкові відвідувачка розважального клубу станцювала оголеною і шокувала соцмережі (відео)

Місцеві мешканці кажуть, що в цей же вечір в клубі сталася жорстока бійка.

У Харкові жінка топлес станцювала в одному з розважальних клубів. Місцевих мешканців це настільки здивувало, що вони зняли жінку на відео.

Ролик згодом з'явився в харківських телеграм-каналах.

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На кадрах видно, як жінка, на вигляд якій близько 40 років, з оголеними грудьми ритмічно танцює під фонову музику, яка грає в закладі. Харків'янка стояла на вулиці — в той час, коли температура повітря вже не особливо дозволяє в принципі будь-яким чином роздягатися. Проте користувачів соцмереж вона все-ж таки встигла вразити.

Користувачі пишуть, що цього вечора в закладі також була жорстка бійка. Одному з відвідувачів там розбили обличчя. Однак в результаті чого стався конфлікт і хто в ньому постраждав, поки що невідомо.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області заарештували 46-річного чоловіка, який зґвалтував неприродним способом 11-річну дівчинку. Педофіл заманив дитину, погрожував їй, а потім вчинив сексуальне насильство.

У Харкові жінка топлес станцювала в міському розважальному клубі

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