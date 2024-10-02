Викладачка позначала координати на гугл-мапах і додавала до них текстовий опис.

У Харкові викрили викладачку місцевого вишу, яка коригувала ворожий вогонь по дислокаціях Сил оборони.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що у червні 2024 року викладачка одного з харківських університетів через месенджер була залучена російською спецслужбою до співпраці.

Відомо, що жінка обходила Харків та вишукувала місця розташування українських військових та техніки.

"Інформацію вона направляла в анонімний чат своєму російському куратору.

У Харкові викладачка місцевого вишу коригувала удари по місту

Ці дані були необхідні представникам РФ для нанесення по місту прицільних ракетних ударів та атак керованими авіабомбами", - йдеться в повідомленні.

Наразі суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрювану взято під варту без права внесення застави.

Додамо, прокуратура та Служба безпеки України ідентифікували двох окупантів, які знущались з українських військовополонених під час спроби повторного наступу РФ на Харківщину.

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