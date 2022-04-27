У Харкові викрили місцевого жителя та громадянина Китаю, які шпигували на користь іноземної держави

У Харкові викрили місцевого жителя та громадянина Китаю, які шпигували на користь іноземної держави

У Харкові відправили до суду справу проти 35-річного місцевого жителя та громадянина Китаю.

Чоловіки шпигували на користь іноземної держави та збирали відомості щодо інформації, яка становить державну таємницю.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

"Громадянин Китайської Народної Республіки, який проживав у м. Харків, збирав відомості, які становлять державну таємницю України, щоб у подальшому передати їх вказаній іноземній державі. Для цього він залучив посередника — харків’янина, який надавав консультації та іншу допомогу для отримання необхідних даних", - йдеться у повідомленні.

Громадянин Китаю у березні 2021 року домовився із співробітником одного із наукових центрів щодо передачі йому секретної інформації про розробку антикорозійних покриттів.

"Механізм передачі вказаних науково-технічних робіт узгоджували через 35-річного харків’янина-посередника. 5 листопада 2021 року, у ході контролю за вчиненням злочину, під час передачі відомостей, громадянина КНР та посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України. 26 квітня 2022 року обвинувальний акт направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова", - йдеться у повідомленні.

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