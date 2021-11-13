У Харкові вийшов на волю водій, який під дією наркотиків збив на переході двох дітей

У Харкові вийшов на волю водій, який під дією наркотиків збив на переході двох дітей

Чоловік вніс заставу в 340 тисяч гривень.

У Харкові вийшов із СІЗО водій позашляховика Land Cruiser, який на переході збив двох дітей (обоє живі). Тоді чоловіка затримала поліція, в його крові знайшли наркотичні речовини.

Про це повідомляє Харків Life у Telegram.

Київський суд Харкова 12 листопада обрав водієві запобіжний захід - два місяці під вартою з можливістю виходу на волю під заставу в 340 тис. грн. От він ці гроші й вніс і тепер перебуває не за ґратами.

Під час судового засідання водій повідомив журналістам, що визнає свою провину, а з родичами потерпілих, будуть спілкуватися його рідні.

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Прокуратура заявила, що оскаржуватиме запобіжний захід. Мовляв, застава має становити 10 млн грн.

Нагадаємо, водій позашляховика, який на проспекті Науки у Харкові збив двох підлітків, був під дією наркотичних речовин.

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