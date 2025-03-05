У Харкові військовий ТЦК стріляв з травматичної зброї під час "погоні" за чоловіком

Під час переслідування порушника військового обліку один із військовослужбовців ТЦК здійснив кілька пострілів із травматичної зброї.

У Харкові військовий ТЦК відкрив вогонь з травматичної зброї по цивільному водієві авто.

Деталі нового конфлікту під час мобілізаційних заходів розповідає поліція Харківської області.

"Патрульні поліцейські, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, виявили порушення ПДР водієм авто Daewoo Lanos. Аби скласти адмінматеріали, вони зупинили авто", – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК показатии військово-облікові документи, чоловік не реагував і намагався втекти.

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Під час переслідування порушника один із військовослужбовців ТЦК здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Поліція запевняє, що в результаті стрілянини ніхто не постраждав.

"Крім того, встановлюються деталі та обставини пошкодження автомобіля Daewoo Lanos", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, що сьогодні у місцеву пабліку "Харків Life" з'явилося відео з пошкодженою автівкою Daewoo Lanos. На кадрах жінка, яка представляється сестрою ухилянта, що тікав від ТЦК. Дівчина стверджувала, що її брата нібито зупинили 15 представників ТЦК і вимагали документи. Під час розмови пролунав постріл, після чого той кинувся тікати й зміг втекти через двори. Вона запевняє, що нібито у якості помсти працівники ТЦК розбили дзеркала авто, яке чоловік залишив напризволяще, кинувшись навтьоки.

У Харкові військовий ТЦК стріляв з травматичної зброї

Харківський обласний ТЦК та СП на інцидент поки не відреагував.

Раніше у Харкові люди у військовій формі напали на велосипедиста. Хлопця, який їхав тротуаром, на ходу скинули на землю і затримали.

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