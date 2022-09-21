У Харкові внаслідок ракетного удару в будинку заблоковано людей

Противник знову вдарив уночі по Харкову.

Про це у Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

" Ракетний обстріл Холодногірського району. «Прильоти» по багатоповерхових житлових будинках. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За однією адресою внаслідок ракетного удару заблоковано людей, рятувальники роблять все для їхнього порятунку", — йдеться у повідомленні.

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