У Харкові внаслідок російських обстрілів житлових районів помер відомий науковець

1 березня Харків піддався масованим обстрілам російських окупантів.

У Харкові, який 1 березня цинічно обстріляли окупанти, від поранень, отриманих під час нападу російськими військових помер відомий науковець, завідувач кафедри економічної теорії та публічних фінансів навчально-наукового інституту “Інститут державного управління”, професор Олег Амосов.

Про це повідомив Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Зазначається, що Олег Амосов помер у лікарні, куди його госпіталізували з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілу російськими загарбниками мирних районів Харкова.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 1 березня 2022 року, від поранень, отриманих під час обстрілу російськими окупантами мирного житлового кварталу в Харкові, у лікарні помер відомий науковець, завідувач кафедри економічної теорії та публічних фінансів навчально-наукового інституту "Інститут державного управління", професор Олег Амосов", - йдеться в повідомленні.

Олег Амосов — заслужений діяч науки і техніки України. В університеті очолював кафедру економічної теорії та публічних фінансів ННІ. У минулому він обіймав посаду першого заступника директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

На роботі Олега Юрійовича цінували за високий професіоналізм, виваженість, цілеспрямованість і доброзичливість, кажуть в університеті.