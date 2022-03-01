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У Харкові внаслідок російських обстрілів житлових районів помер відомий науковець

У Харкові внаслідок російських обстрілів житлових районів помер відомий науковець

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У Харкові внаслідок російських обстрілів житлових районів помер відомий науковець

Харківський національний університет імені Каразіна

1 березня Харків піддався масованим обстрілам російських окупантів.

У Харкові, який 1 березня цинічно обстріляли окупанти, від поранень, отриманих під час нападу російськими військових помер відомий науковець, завідувач кафедри економічної теорії та публічних фінансів навчально-наукового інституту “Інститут державного управління”, професор Олег Амосов.

Про це повідомив Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Зазначається, що Олег Амосов помер у лікарні, куди його госпіталізували з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілу російськими загарбниками мирних районів Харкова.

"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 1 березня 2022 року, від поранень, отриманих під час обстрілу російськими окупантами мирного житлового кварталу в Харкові, у лікарні помер відомий науковець, завідувач кафедри економічної теорії та публічних фінансів навчально-наукового інституту "Інститут державного управління", професор Олег Амосов", - йдеться в повідомленні.

Олег Амосов — заслужений діяч науки і техніки України. В університеті очолював кафедру економічної теорії та публічних фінансів ННІ. У минулому він обіймав посаду першого заступника директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

На роботі Олега Юрійовича цінували за високий професіоналізм, виваженість, цілеспрямованість і доброзичливість, кажуть в університеті.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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