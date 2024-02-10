У Харкові внаслідок ворожого обстрілу горить 14 будинків — Терехов (відео)

Російські загарбники вдарили безпілотниками Shahed по АЗС, внаслідок чого загорілося 14 житлових будинків.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у себе в Telegram.

"Ворожі безпілотники Shahed вдарили по АЗС — внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, горять 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Терехов заявив, що рятувальники евакуювали 50 харківʼян, серед яких двоє дітей.

"ДСНС продовжують боротьбу з вогнем та пошук можливих постраждалих людей. На місці також працюють усі відповідні комунальні служби" додав очільник міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізно ввечері 9 лютого російські окупанти знову атакували Харків.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни шукають майбутніх операторів дронів на тимчасово окупованих територіях України.

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