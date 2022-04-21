У Харкові внаслідок обстрілів виникло 13 пожеж: згорів ринок, палали квартири у багатоповерхівці

За минулу добу рятувальники Харківської області здійснили 29 оперативних виїздів, з яких - 17 на ліквідацю пожеж, 13 з яких були спричинені ворожими обстрілами.

Найбільше постраждав Московський район Харкова, де горіли приватна оселя, квартири, автомобілі та торговельні павільйони.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Найбільша за площею пожежа сталася о 02:45, горіли торговельні павільйони на площі приблизно 1500 кв.м. На місце займання виїхали 17 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. О 04:24 їм вдалось локалізувати вогонь. Наразі вогнеборці намагаються повністю ліквідувати окремі осередки горіння.

Управління ДСНС у Харківській області

Також у тому ж районі в результаті обстрілу зайнялись 3 квартири у житловій 16-типоверхівці. Подія сталась о 02:44. На ліквідацію вогню було направлено 5 рятувальних підрозділів ДСНС. Під час розвідки рятувальники виявили в будинку 4 осіб, з яких 1 дитину. Їх негайно евакуювали у безпечне місце.

По дві пожежі від ворожих обстрілів сталися у Київському та Немишлянському районах, а також одне займанн в Ізюмському.

Управління ДСНС у Харківській області

Окрім цього піротехнічні підрозділи ДСНС впродовж доби знешкодили 13 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів в області.

Управління ДСНС у Харківській області

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