У Харкові вночі спалахнула серйозна пожежа у житловому будинку (відео)

У Харкові вночі спалахнула серйозна пожежа у житловому будинку (відео)

Площа пожежі складає 500 кв.

У ніч проти 16 листопада у Харкові на вулиці Культури, 10 спалахнула сильна пожежа у житловому будинку.

Про це інформують у Telegram-каналі "ХС.Харків" та "Харків 1654".

На місце інциденту спочатку було направлено понад 12 пожежних підрозділів.

Площа пожежі складає 500 кв. і продовжує посилюватись. Додатково до місця пожежі прибула техніка. На місці працюють близько 20 одиниць техніки рятувальників.

Роботі пожежників заважають хаотично припарковані автомобілі. Проїзд обмежений.

Схоже, що згоріло кілька квартир. За попередньою інформацією – жертв немає.

"Станом на 02:45 по вул. Культури, 10 пожежа охопила всю площу даху, вогонь пробрався до квартир п'ятого та четвертого поверхів. Перекриття у будинку дерев'яні, багато порожнеч. Пожежні роблять все, що можливо", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі також працюють бригади швидкої допомоги, поліції, комунальні служби міста та представники Харківської міської ради.

Також за інформацією із соцмереж, проступило повідомлення про другу пожежу на вул. Чернишевській, 88.

Горять горищні приміщення. На місце виїхали підрозділи.

Нагадаємо, що раніше в Кременчуці спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

Читайте також:

Новини України: пожежникам знадобилося понад 2 години, щоб загасити ангар в Ірпені

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання