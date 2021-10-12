Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Харкові водій ледь не збив пішохода на зебрі, а потім ще й забризкав йому очі із балончика (відео)

У Харкові водій ледь не збив пішохода на зебрі, а потім ще й забризкав йому очі із балончика (відео)

pepperscale.com

Водій вискочив із авто і почав "виховувати" пішохода, заливаючи його із газового балончика.

У Харкові водій влаштував екзекуцію чоловікові, який переходив дорогу пішохідним переходом і якого той ледве не збив. Замість вибачення водій вискочив з автівки і, озброївшись газовим балончиком, заходився атакувати пішохода.

Відео конфлікту потрапило в Мережу.

На кадрах видно, як на нерегульованому пішохідному переході поблизу ТЦ "Нікольский" у Харкові між двома чоловіками: водієм і пішоходом стався конфлікт. Водій не пропустив пішохода на "зебрі", а коли той обурився, вискочив з авто і заходився заливати його із газового балончика.

Користувачі Мережі обурилися побаченим:

  • Нервувати можна скільки завгодно, але кулаками розмахувати не можна. На жаль пішохід, який йде пішохідним, правий. Мені простіше об'їхати таке перехрестя, ніж нервувати зайвий раз.
  • Водій, звичайно, не має рацію. Але біля Нікольського реально неадекватна ситуація з пішоходами -  постійно йдуть, йдуть, як на Центральному ринку, нескінченний потік пішоходів ... і ніхто не пропустить авто! Звичайно, водії будуть нервувати.

Нагадаємо, що у Снятині на Прикарпатті патрульний автомобіль збив жінку з півторарічною дитиною. Вони саме вийшли на пішохідний перехід. Жінка несла сина на руках

Наступна публікація