У Харкові водій ледь не збив пішохода на зебрі, а потім ще й забризкав йому очі із балончика (відео)

У Харкові водій ледь не збив пішохода на зебрі, а потім ще й забризкав йому очі із балончика (відео)

Водій вискочив із авто і почав "виховувати" пішохода, заливаючи його із газового балончика.

У Харкові водій влаштував екзекуцію чоловікові, який переходив дорогу пішохідним переходом і якого той ледве не збив. Замість вибачення водій вискочив з автівки і, озброївшись газовим балончиком, заходився атакувати пішохода.

Відео конфлікту потрапило в Мережу.

На кадрах видно, як на нерегульованому пішохідному переході поблизу ТЦ "Нікольский" у Харкові між двома чоловіками: водієм і пішоходом стався конфлікт. Водій не пропустив пішохода на "зебрі", а коли той обурився, вискочив з авто і заходився заливати його із газового балончика.

Користувачі Мережі обурилися побаченим:

Нервувати можна скільки завгодно, але кулаками розмахувати не можна. На жаль пішохід, який йде пішохідним, правий. Мені простіше об'їхати таке перехрестя, ніж нервувати зайвий раз.

Водій, звичайно, не має рацію. Але біля Нікольського реально неадекватна ситуація з пішоходами - постійно йдуть, йдуть, як на Центральному ринку, нескінченний потік пішоходів ... і ніхто не пропустить авто! Звичайно, водії будуть нервувати.

Нагадаємо, що у Снятині на Прикарпатті патрульний автомобіль збив жінку з півторарічною дитиною. Вони саме вийшли на пішохідний перехід. Жінка несла сина на руках

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