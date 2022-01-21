У Харкові водій маршрутки побився з пасажиром через затиснутий дверима пакет (відео)

У Харкові водій маршрутки побився з пасажиром через затиснутий дверима пакет (відео)

Чоловіки вийшли з маршрутки і гамселили одне одного просто на узбіччі проїжджої частини.

У Харкові конфлікт між водієм маршрутки та пасажиром закінчився бійкою.

Відео інциденту опублікував місцевий Телеграм-канал "Харьков Live".

За словами авторів відео, конфлікт між чоловіками спалахнув нібито через те, що водій надто швидко закрив двері та затиснув пакет пасажира.

Пасажирові це не сподобалося, про що він голосно сказав. На фразу водія "заснув чи що" чоловік відповів нецензурно.

На цьому перше відео уривається, а на іншому вже видно, як чоловіки гамселять одне одного біля маршрутки на узбіччі проїжджої частини.

Увага 18+. На відео присутні нецензурна лексика та сцени насилля.

Нагадаємо, що в Одесі пасажир після ДТП влаштував бійку посеред вулиці.

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